Figure numéro 9 Atelier-galerie Zemma Marseille 1er Arrondissement, jeudi 14 décembre 2023.

Ce travail du négatif est au devenir ce que le point de fuite est à la perspective

Marc Ragouilliaux



Ce titre énigmatique dévoile son objet uniquement à la fin de l’exposition le 8 février 2024.



A l’heure du retour de l’extrême violence et de l’obscurantisme, le poète palestinien, Mahmoud Darwich, rappelait en 2003, que nous sommes frappés de cette maladie incurable, l’espoir. Ce travail du négatif est au devenir ce que le point de fuite est à la perspective. L’exposition présente un ensemble de neuf figures installées le long d’un axe sculptural parcourant les vingt deux mètres de la galerie. Chaque titre de ce parcours évoque une forme de condensé des étapes de pensées de l’artiste.



Puissance tranquille. Je supprimais le visible et l’invisible, je me perdis dans un miroir sans tain. Indestructible, je n’étais plus aveugle. Paul Eluard dans son ouvrage Donner à voir, accompagne ce projet nourri de tout ce qui lutte contre l’invisibilisation de l’humain.



••• Soirée spéciale Secours Populaire

Vendredi 09 février de 18h30 à 21h



Marc Ragouilliaux, artiste marseillais, nous dédie l’une de ses œuvres à l’issue de son exposition la figure n°9 dans la galerie Zemma. Cette exposition a pour thème les valeurs de la république et la richesse humaine.



La neuvième œuvre de la série est mise à la souscription du public, avec l’intention de l’offrir au Secours populaire.



Ce triptyque, dissimulé sous une couverture de survie, ne sera dévoilé que de manière progressive jusqu’à la conclusion de l’exposition, le 9 février à 19h00.



Cette œuvre pourrait être posée et offerte à la vue du plus grand nombre afin que le Secours populaire puisse recueillir grâce à cette œuvre des dons et des bénévoles.



Un regard, un don pour le Secours populaire.



Programme de la soirée :

19h00 Découverte et remise de l’œuvre « Figure n°9 » offerte par Marc Ragouilliaux au Secours Populaire pour une nouvelle devise républicaine.

19h30 Concert de Sandra Rivas et Pedro Barboza avec des compositions latino-américaines et des lectures de poésie. [Tarif du concert 10 €]

21h00 Fin de soirée et apéritif convivial. .

Atelier-galerie Zemma 40 rue Sainte

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-14

fin : 2024-02-09



