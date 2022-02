Figure – Conférence de Joël Clerget / Habiter le monde dès le plus jeune âge Lillico,Rennes / Salle Guy Ropartz Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Habiter le monde dès le plus jeune âge Quelles expériences se bâtissent avec et par le jeune enfant ? Avec Joël Clerget, psychanalyste, écrivant, Lyon Dans le milieu amniotique de la vie prénatale, notre première demeure est le corps de notre mère. À la naissance, un bébé entre dans un espace à inventer. Comment en vient-il à se construire un monde et à l’habiter ? Ses expériences se déploient dans l’espace potentiel du jeu et de la créativité. Elles se bâtissent dans le langage corporel de la sensorialité et de la motricité, de l’adresse à sa personne et de l’appel de son nom. « S’adresser, c’est, avant tout, parler à quelqu’un. » Sur inscription auprès de Lillico → Mardi 8 mars à 19h Lillico / Salle Guy Ropartz / Rennes Conférence / Traduction LSF

