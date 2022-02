Figure, art et petite enfance Lillico,Rennes / Salle Guy Ropartz Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Au programme de cette 7è édition de Figure, des expériences artistiques nouvelles, fruits des recherches du LaBo et des artistes qui le composent. Toujours à travers le fil rouge de la vibration, des plasticien.ne.s, danseur.se.s, metteuse en scène, illustratrice ont imaginé des formes artistiques à observer, à traverser, à activer, à vivre dès le plus jeune âge.

5€

Des formes artistiques à observer, à traverser, à activer, à vivre dès le plus jeune âge. Lillico,Rennes / Salle Guy Ropartz 14 rue Guy Ropartz Rennes

2022-03-08T18:00:00 2022-03-08T20:00:00;2022-03-09T09:30:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T09:30:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T09:30:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T18:00:00

