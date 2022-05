Fight of the best Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Anglet Pyrénées-Atlantiques Anglet EUR 15 35 Gala de sport de combat de l’année, avec des combats de full-contact de haut niveau, organisé par le club de sports de combats d’Anglet Impact 64. Gala de sport de combat de l’année, avec des combats de full-contact de haut niveau, organisé par le club de sports de combats d’Anglet Impact 64. +33 6 65 32 33 65 Gala de sport de combat de l’année, avec des combats de full-contact de haut niveau, organisé par le club de sports de combats d’Anglet Impact 64. Impact 64

