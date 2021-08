Vannes-le-Châtel CERFAV - Centre européen de la recherche et de formation aux arts verriers Meurthe-et-Moselle, Vannes-le-Châtel Figez vos souvenirs de vacances en verre CERFAV – Centre européen de la recherche et de formation aux arts verriers Vannes-le-Châtel Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

### Initiez-vous à la technique du fusing et figez vos souvenirs de vacances en verre à la Galerie-Atelier du CERFAV ! Le fusing est une technique qui met en œuvre des petits morceaux de verre plats colorés sur un support. Le tout est ensuite porté à haute température (820°) dans un four. Les morceaux de verre vont fondre, se coller et fusionner les uns aux autres. L’assemblage de morceaux de verre de différentes couleurs permet d’obtenir des décors variés, de définir des formes, de représenter différents motifs et plus selon l’imagination de tout un chacun…

25 €. Réservation obligatoire. Enfants à partir de 6 ans et adultes. 3 participants par atelier maximum. Durée : entre 20-30 minutes.

