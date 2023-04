Stage de chant chorale avec concert final Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot

Stage de chant chorale avec concert final, 19 août 2023, Figeac

2023-08-19

Lot . 12 EUR Passez de spectateur, à acteur, d’auditeur à chanteur !

Venez approfondir les fondamentaux du “chanter ensemble” : le travail de la voix, du son, du rythme et de la polyphonie ; profitez d’une formation à l’expression scénique et partagez la scène avec un artiste et ses musiciens pour vivre de l’intérieur l’expérience professionnelle d’un concert de musiques actuelles ! Vivez une aventure humaine et artistique unique, dans un cadre magique au cœur du Quercy ! jean andreu

Figeac

