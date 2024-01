Marché à Figeac Figeac, samedi 8 juin 2024.

Figeac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 08:00:00

fin : 2024-06-08 12:30:00

Le samedi matin Figeac s’éveille et c’est un marché tout en couleur qui fait vibrer la ville.

Alors, le riche patrimoine Figeacois devient tangible, les marchands d’épices, les nobles et les paysans semblent ressurgir du passé, témoins de l’incroyable histoire de la ville.

Un marché ordinaire dans un lieu teinté de mystère…

les 2ème, 4ème ou 5ème samedi de chaque mois marché et foire (place du Foirail, ventes d’animaux : poules)

Marché aux chrysanthèmes

Place de la Raison. Jour de la Toussaint et les 3 jours qui précèdent.

Marché aux noix

3 marchés : 2 en novembre et 1 en décembre. Place du Foirail 2ème et dernier samedi de novembre et décembre.

Figeac 46100 Lot Occitanie



