Lectures dans la ville : Les Alphabets Figeac, 30 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

LES ALPHABETS, thématique choisie cette année dans le cadre de la manifestation Lectures dans la ville, nous a conduit au désir de faire entendre un large éventail d’autrices et d’auteurs, de tous horizons et de tous styles. De l’Asie à l’Europe, et des Amériques à l’Afrique, en passant par l’Inde et le Moyen-Orient, nous irons à la découverte des voix multiples d’une humanité riche de son infini diversité. Nous n’excluons pas de visiter en passant, un ou deux dictionnaires singuliers… Le tout au son d’une contrebasse bien « arrangée » !

Afin d’embrasser pleinement la thématique et d’optimiser le caractère ludique de ces lectures, nous procèderons in situ au tirage au sort des lettres qui, sur un principe d’entrées multiples (auteurs, thématiques, titres, genre, etc), détermineront la teneur et l’ordre des lectures données.

Ce tirage au sort interactif sera prétexte à une mise en scène forcément réactive et récréative autour des lectures. ».

2023-11-30 11:30:00 fin : 2023-11-30 20:30:00. EUR.

Figeac 46100 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-11-13 par OT Figeac