CéLot’omne ! Figeac, 11 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Le Syndicat mixte Célé – Lot médian organise cet automne une série d’évènements (conférences, visites, …) autour de la prévention des inondations.

Tentez votre chance à l’occasion du 1er concours « qui l’eût crue ? ».

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . EUR.

Figeac 46100 Lot Occitanie



This autumn, the Syndicat mixte Célé – Lot médian is organizing a series of events (conferences, visits, etc.) focusing on flood prevention.

Try your luck at the 1st « Who’d have thought it? » competition

Este otoño, el Syndicat mixte Célé – Lot médian organiza una serie de actos (conferencias, visitas, etc.) centrados en la prevención de inundaciones.

Pruebe suerte en el 1er concurso « ¿Quién lo hubiera dicho?

Das Syndicat mixte Célé – Lot médian organisiert diesen Herbst eine Reihe von Veranstaltungen (Konferenzen, Besichtigungen, …) rund um die Hochwasserprävention.

Versuchen Sie Ihr Glück beim ersten Wettbewerb « Wer hätte das gedacht? »

