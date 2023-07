Randonnée et balade culturelle à Figeac Figeac, 3 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Animation de randonnées à thème, jeux d’orientation.

Entre randonnée et balade culturelle, votre cœur balance ? N’hésitez plus, faites les deux avec Aventure & vous !

Audrey vous propose des randonnées à thème pour découvrir le Lot autrement, en prenant le temps.Aventurez-vous sur les traces des vignerons du causse en randonnant dans les vignes, sur les traces de Champollion à Figeac, ou dans les pas de Françoise Sagan à Cajarc. Découvrez les légendes locales, le petit patrimoine et la flore au fil de nos magnifiques sentiers.

Pour les groupes, les individuels, les familles, à la 1/2 journée ou à la journée, et en séjour à la semaine.

English-speaking hikers are welcome too.

2023-07-03 09:00:00 fin : 2023-07-03 12:00:00. 18 EUR.

Figeac 46100 Lot Occitanie



Themed hikes and orienteering games.

Are you torn between hiking and cultural walks? Don’t hesitate, do both with Aventure & vous!

Audrey offers themed hikes to help you discover the Lot in a different way, taking your time. Follow in the footsteps of the winegrowers of the causse by hiking through the vineyards, in the footsteps of Champollion in Figeac, or in the footsteps of Françoise Sagan in Cajarc. Discover local legends, heritage and flora along our magnificent trails.

For groups, individuals and families, by 1/2 day or full day, or by the week.

English-speaking hikers are welcome too

Paseos temáticos y juegos de orientación.

¿Duda entre el senderismo y los paseos culturales? No lo dude, ¡haga las dos cosas con Aventure & vous!

Audrey le propone paseos temáticos para que descubra el Lot de otra manera, tomándose su tiempo. Siga los pasos de los viticultores de la causse paseando por los viñedos, tras las huellas de Champollion en Figeac, o tras los pasos de Françoise Sagan en Cajarc. Descubra las leyendas, el patrimonio y la flora locales a lo largo de nuestros magníficos senderos.

Para grupos, individuales y familias, por media jornada, jornada completa o por semana.

Los senderistas anglófonos también son bienvenidos

Animation von Themenwanderungen, Orientierungsspiele.

Schwankt Ihr Herz zwischen Wanderungen und kulturellen Spaziergängen? Zögern Sie nicht länger, sondern machen Sie beides mit Aventure & vous!

Audrey bietet Ihnen Themenwanderungen an, bei denen Sie das Lot auf andere Weise entdecken und sich Zeit nehmen können: Wandern Sie durch die Weinberge der Causse, auf den Spuren von Champollion in Figeac oder auf den Spuren von Françoise Sagan in Cajarc, und folgen Sie den Spuren der Winzer. Entdecken Sie auf unseren herrlichen Wanderwegen die lokalen Legenden, das kleine Kulturerbe und die Flora.

Für Gruppen, Einzelpersonen und Familien, 1/2 Tag oder ganztägig und als Wochenaufenthalt.

English-speaking hikers are welcome too

