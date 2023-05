L’arrosoir fête ces 5 ans ! l’Arrosoir, 7 juin 2023, Figeac.

En avril 2018, un collectif dynamique et enthousiaste créait l’Association « Les Pieds en l’Air ». Durant de nombreuses rencontres, réunions et autres moments informels, ils posèrent les fondations d’un projet associatif nouveau sur le territoire: créer un lieu convivial de partage, d’échange et d’accueil social et culturel.

Au fil des années, ce projet a grandi, s’est enrichi de propositions nourrissantes et l’Arrosoir est devenu un lieu où l’ouverture et la tolérance, l’écoute et l’attention, la diversité des rencontres, le partage des savoirs, le mélange de genres, de sensibilités, d’univers ont permis de vivre la mixité sociale dans toutes ses dimensions: multi culturelle et multigénérationnelle. Ces valeurs essentielles animent ce lieu, et ceux qui le font vivre.

Aujourd’hui, cinq ans plus tard, l’association se nomme désormais « L’Arrosoir, Espace social et culturel ». Elle compte environ 2000 adhérents réguliers, 80 bénévoles actifs et toujours forts de nouvelles propositions, 4 salariés et 6 administrateurs. Elle héberge 9 associations, monte des projets avec des partenaires locaux, propose 80 animations et événements de qualité par mois avec toujours la même envie de s’intégrer dans le tissu local.

Et toute l’équipe aujourd’hui, a envie de fêter cela avec vous.

Nous vous invitons à venir tout au long de la semaine pour découvrir une programmation exceptionnelle, et nous rencontrer, partager un moment, une idée, un verre.

L’équipe de l’Arrosoir.

2023-06-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-07 22:00:00. EUR.

l’Arrosoir rue de Crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



In April 2018, a dynamic and enthusiastic collective created the Association « Les Pieds en l’Air ». During many meetings, meetings and other informal moments, they laid the foundations of a new associative project on the territory: to create a convivial place of sharing, exchange and social and cultural reception.

Over the years, this project has grown, has been enriched with nourishing proposals and the Arrosoir has become a place where openness and tolerance, listening and attention, the diversity of encounters, the sharing of knowledge, the mixture of genres, sensitivities, and universes have made it possible to experience social diversity in all its dimensions: multi-cultural and multi-generational. These essential values animate this place, and those who make it live.

Today, five years later, the association is now called « L’Arrosoir, Espace social et culturel ». It has about 2000 regular members, 80 active volunteers, 4 employees and 6 administrators. It hosts 9 associations, sets up projects with local partners, and offers 80 quality activities and events per month, always with the same desire to be part of the local fabric.

And today, the whole team wants to celebrate this with you.

We invite you to come throughout the week to discover an exceptional program, to meet us, to share a moment, an idea, a drink.

The team of the Arrosoir

En abril de 2018, un grupo dinámico y entusiasta creó la Asociación « Les Pieds en l’Air ». Durante numerosas reuniones y otros momentos informales, sentaron las bases de un nuevo proyecto asociativo en el territorio: crear un lugar de convivencia, de intercambio y de acogida social y cultural.

A lo largo de los años, este proyecto ha crecido, se ha enriquecido con propuestas enriquecedoras y el Arrosoir se ha convertido en un lugar donde la apertura y la tolerancia, la escucha y la atención, la diversidad de encuentros, el intercambio de conocimientos, la mezcla de géneros, sensibilidades y universos han permitido vivir la diversidad social en todas sus dimensiones: multicultural y multigeneracional. Estos valores esenciales animan este lugar y a quienes lo hacen vivir.

Hoy, cinco años después, la asociación se llama « L’Arrosoir, Espace social et culturel ». Cuenta con unos 2.000 socios regulares, 80 voluntarios activos que siempre aportan nuevas propuestas, 4 empleados y 6 administradores. Acoge a 9 asociaciones, pone en marcha proyectos con socios locales y ofrece 80 actividades y eventos de calidad al mes, siempre con la misma voluntad de formar parte del tejido local.

Y hoy, todo el equipo quiere celebrarlo contigo.

Le invitamos a venir a lo largo de la semana para descubrir un programa excepcional, y a conocernos, compartir un momento, una idea, una copa.

El equipo de Arrosoir

Im April 2018 gründete ein dynamisches und enthusiastisches Kollektiv den Verein « Les Pieds en l’Air ». Während zahlreicher Treffen, Versammlungen und anderer informeller Momente legten sie den Grundstein für ein in der Region neuartiges Vereinsprojekt: einen geselligen Ort des Teilens, des Austauschs und der sozialen und kulturellen Betreuung zu schaffen.

Im Laufe der Jahre ist dieses Projekt gewachsen, hat sich mit nährenden Vorschlägen bereichert und die Gießkanne ist zu einem Ort geworden, an dem Offenheit und Toleranz, Zuhören und Aufmerksamkeit, die Vielfalt der Begegnungen, das Teilen von Wissen, das Mischen von Genres, Sensibilitäten und Welten es ermöglicht haben, die soziale Mischung in all ihren Dimensionen zu leben: multikulturell und multigenerationell. Diese grundlegenden Werte beleben diesen Ort und die Menschen, die ihn am Leben erhalten.

Heute, fünf Jahre später, nennt sich der Verein « L’Arrosoir, Espace social et culturel ». Er hat etwa 2000 regelmäßige Mitglieder, 80 aktive Freiwillige, die immer wieder neue Vorschläge einbringen, 4 Angestellte und 6 Verwaltungsratsmitglieder. Der Verein beherbergt 9 Vereine, entwickelt Projekte mit lokalen Partnern, bietet 80 qualitativ hochwertige Veranstaltungen und Events pro Monat an und hat immer den gleichen Wunsch, sich in das lokale Gefüge zu integrieren.

Und das ganze Team hat heute Lust, mit Ihnen zu feiern.

Wir laden Sie ein, die ganze Woche über zu kommen, um ein außergewöhnliches Programm zu entdecken, uns zu treffen und einen Moment, eine Idee oder ein Getränk mit uns zu teilen.

Das Team von L’Arrosoir

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Figeac