Histoires de Mini-Mômes Astrolabe, 17 mai 2023, .

Deux bibliothécaires de l’Astromômes proposent un moment privilégié autour de livres, comptines, chansons pour les tout-petits et leurs accompagnants.

(de 0 à 3 ans).

2023-05-17 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-17 . EUR.

Astrolabe

Figeac 46100 Lot Occitanie



Two librarians of the Astromômes propose a privileged moment around books, rhymes, songs for the little ones and their companions.

(from 0 to 3 years old)

Dos bibliotecarias de Astromômes ofrecen un momento especial en torno a libros, rimas y canciones para los niños pequeños y sus cuidadores.

(de 0 a 3 años)

Zwei Bibliothekarinnen des Astromômes bieten einen besonderen Moment rund um Bücher, Reime und Lieder für Kleinkinder und ihre Begleitpersonen.

(von 0 bis 3 Jahren)

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Figeac