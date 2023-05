Concert Baroque au château de Saint Dau : « les Maria Cappela » Château de Saint Dau, 13 mai 2023, Figeac.

L’association des Amis du château de Saint Dau est ravie de vous présenter Les Maria Capella qui nous feront traverser le temps sur plus de cinq siècles de musique, voix, violon et violoncelle….

2023-05-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Château de Saint Dau

Figeac 46100 Lot Occitanie



The association of the Friends of the castle of Saint Dau is delighted to present the Maria Capella who will take us through time over five centuries of music, voice, violin and cello…

La asociación de Amigos del Castillo de Saint Dau se complace en presentar a Maria Capella, que nos llevará a través de cinco siglos de música, voz, violín y violonchelo…

Der Verein der Freunde des Schlosses von Saint Dau freut sich, Ihnen Les Maria Capella vorzustellen, die uns mit ihrer Musik, ihren Stimmen, ihrer Violine und ihrem Cello durch mehr als fünf Jahrhunderte führen werden…

Mise à jour le 2023-04-29 par OT Figeac