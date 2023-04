Vélo parade à Figeac passerelle et le skate-park, 13 mai 2023, Figeac.

Vous êtes attendus sur vos vélos pour un évènement festif et militant autour de la mobilité pour faire toute la place à la bicyclette.

Un village-vélo vous accueille toute la journée entre la passerelle et le skate-park sur les berges du Célé avec de nombreux stands, animations, parcours, restos, spectacles et concerts

Venez nombreux pour cet évènement sur roues, plus on est de fous, plus on roule!.

2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-13 22:00:00. EUR.

passerelle et le skate-park

Figeac 46100 Lot Occitanie



You are expected on your bikes for a festive and militant event around the mobility to make all the place to the bicycle.

A village-bike welcomes you all day long between the footbridge and the skate-park on the banks of the Célé with many stands, animations, routes, restaurants, shows and concerts

Come to this event on wheels, the more the merrier!

Le esperan en bicicleta para un acontecimiento festivo y militante en torno a la movilidad para hacer sitio a la bicicleta.

Un pueblo de la bicicleta le acogerá durante todo el día entre la pasarela y el skatepark a orillas del Célé con numerosos stands, actividades, rutas, restaurantes, espectáculos y conciertos

Venga en masa a este acontecimiento sobre ruedas, ¡cuantos más seamos, mejor!

Sie werden auf Ihren Fahrrädern zu einem festlichen und militanten Ereignis rund um die Mobilität erwartet, um dem Fahrrad den gebührenden Platz einzuräumen.

Ein Fahrraddorf empfängt Sie den ganzen Tag über zwischen der Fußgängerbrücke und dem Skatepark am Ufer der Célé mit zahlreichen Ständen, Animationen, Parcours, Restaurants, Aufführungen und Konzerten

Kommen Sie zahlreich zu diesem Ereignis auf Rädern, denn je mehr, desto besser!

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Figeac