Visite-Jeu « Le Mystère de la Momie » Musée Champollion-les Écritures du Monde-, 4 mai 2023, Figeac.

Le Musée Champollion propose aux enfants de 7 à 14 ans une visite originale du Musée. C’est la panique au musée, la momie est victime d’une malédiction et elle n’a pas pu rejoindre le royaume d’Osiris. Il faut comprendre pourquoi et l’aider à rejoindre l’Au delà. Pour cela il faudra étudier la momie et tout ce qui l’entoure : il s’agit de vérifier que les différentes étapes des rituels funéraires ont bien été accomplies !

Rendez-vous au musée Champollion

Inscriptions auprès du Musée Champollion, places limitées.

2023-05-04 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-04 . 5 EUR.

Musée Champollion-les Écritures du Monde- Place Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Champollion Museum offers children aged 7 to 14 an original tour of the Museum. It’s panic at the museum, the mummy is the victim of a curse and has not been able to reach the kingdom of Osiris. We must understand why and help him to reach the Beyond. To do this, the mummy and everything around it must be studied: the aim is to check that the various stages of the funeral rituals have been carried out!

Meet at the Champollion Museum

Registration at the Champollion Museum, places are limited

El Museo Champollion ofrece a los niños de 7 a 14 años una original visita al Museo. El museo está en pánico, la momia es víctima de una maldición y no ha podido llegar al reino de Osiris. Debemos entender por qué y ayudarle a llegar al Más Allá. Para ello, hay que estudiar la momia y todo lo que la rodea: ¡el objetivo es comprobar que se han cumplido las distintas etapas de los rituales funerarios!

Nos vemos en el Museo Champollion

Inscripción en el Museo Champollion, plazas limitadas

Das Champollion-Museum bietet Kindern von 7 bis 14 Jahren eine originelle Führung durch das Museum. Im Museum herrscht Panik, denn die Mumie ist einem Fluch zum Opfer gefallen und konnte nicht in das Reich des Osiris gelangen. Wir müssen herausfinden, warum das so ist und ihr helfen, ins Jenseits zu gelangen. Dazu müssen Sie die Mumie und alles um sie herum untersuchen: Es geht darum, zu überprüfen, ob die verschiedenen Schritte der Begräbnisrituale tatsächlich vollzogen wurden!

Treffpunkt ist das Champollion-Museum

Anmeldung beim Champollion-Museum, begrenzte Plätze

