Lot . Des animations toute la journée du samedi 22 avril 2023 à l’Astrolabe : Imprime ta tête en 3D, expérience de réalité virtuelle, ateliers robots et codage, flocage de tee-shirt, découverte des métiers de l’industrie, …

Une journée entière pour partir à la découverte du monde fascinant de la robotique ! Proposée par Carrefour des Sciences et des Arts, en partenariat avec l’Astrolabe Grand-Figeac, Mécanic Vallée et le Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence. Gratuit, sans inscription, ouvert à tous les publics de 10h à 17h30. médiathèque Astrolabe

