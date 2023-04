Concert par la chorale de Rodez « Les Troubadours du Rouergue » Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot

Concert par la chorale de Rodez « Les Troubadours du Rouergue », 16 avril 2023, Figeac . Figeac ,Lot , Concert par la chorale de Rodez « Les Troubadours du Rouergue » Eglise Notre Dame Du Puy Figeac Lot

2023-04-16 16:00:00 – 2023-04-16 Figeac

Lot . EUR « Venez passer une agréable après-midi en venant assister au Concert organisé par la chorale de Rodez « Les Troubadours du Rouergue » à l’église Notre Dame du Puy de Figeac.

Notre chorale interprétera sous la direction de notre chef de chœur Isabelle Bertoli, des gospels, des chants

sacrés, et des œuvres classiques. La chorale sera accompagnée au piano par José Licenziato. » 2023-03Les Troubadours du Rouergue

Figeac

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Eglise Notre Dame Du Puy Figeac Lot Ville Figeac Departement Lot Tarif Lieu Ville Figeac

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac /

Concert par la chorale de Rodez « Les Troubadours du Rouergue » 2023-04-16 was last modified: by Concert par la chorale de Rodez « Les Troubadours du Rouergue » Figeac 16 avril 2023 Eglise Notre Dame du Puy Figeac Lot Figeac Lot

Figeac Lot