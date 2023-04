Exposition : Nicolas Tubéry Office de Tourisme, Place vival, 14 avril 2023, Figeac.

Nicolas Tubéry est lui issu d’une famille d’agriculteurs de Castelnaudary. Il crée des sculptures et des films inspiré·e·s par son observation des paysages ruraux et du monde agricole et qui démontrent une attention aiguë aux corps, humains et animaux, et aux gestes engendrés par le travail agricole. C’est après des études aux Beaux- Arts de Paris qu’il choisit de porter son attention sur cet univers familier. Le film Profils paysans : La Vie moderne de Raymond Depardon n’est d’ailleurs pas étranger, parmi de multiples sources d’inspiration, à cette orientation artistique de Nicolas Tubéry. En 2022, il bénéficie de la première résidence en milieu agricole imaginée par la Maison des arts et la coopérative agricole Fermes de Figeac. En immersion dans le Ségala lotois, il imagine un ensemble d’oeuvres, dévoilées pour la première fois dans l’exposition, inspirées de sa rencontre avec les agriculteur·rice·s de ce territoire.

Ainsi réunies, ces deux expériences localisées mettent en images la réalité du travail agricole et les liens qui unissent, sous le ciel, les femmes et les hommes à la terre – terre habitée, terre travaillée..

2023-04-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-14 12:30:00. EUR.

Office de Tourisme, Place vival

Figeac 46100 Lot Occitanie



Nicolas Tubéry comes from a family of farmers in Castelnaudary. He creates sculptures and films inspired by his observation of rural landscapes and the agricultural world and which demonstrate an acute attention to bodies, human and animal, and to the gestures generated by agricultural work. After studying at the Beaux-Arts in Paris, he chose to focus his attention on this familiar world. The film Profils paysans : La Vie moderne by Raymond Depardon is not foreign, among many other sources of inspiration, to this artistic orientation of Nicolas Tubéry. In 2022, he benefited from the first residency in an agricultural environment imagined by the Maison des arts and the agricultural cooperative Fermes de Figeac. Immersed in the Ségala region of the Lot, he imagined a series of works, unveiled for the first time in the exhibition, inspired by his encounter with the farmers of this territory.

Thus united, these two localized experiences put into images the reality of agricultural work and the links that unite, under the sky, women and men to the earth ? inhabited earth, worked earth.

Nicolas Tubéry procede de una familia de agricultores de Castelnaudary. Crea esculturas y películas inspiradas en su observación de los paisajes rurales y el mundo agrícola y que demuestran una aguda atención a los cuerpos, humanos y animales, y a los gestos generados por el trabajo agrícola. Tras estudiar en las Bellas Artes de París, decidió centrar su atención en este mundo familiar. La película Profils paysans: La Vie moderne de Raymond Depardon no es ajena a esta orientación artística de Nicolas Tubéry, entre otras muchas fuentes de inspiración. En 2022, se benefició de la primera residencia en un entorno agrícola, imaginada por la Maison des arts y la cooperativa agrícola Fermes de Figeac. Inmerso en la región de Ségala, en el Lot, creó una serie de obras, desveladas por primera vez en la exposición, inspiradas en su encuentro con los agricultores de este territorio.

Juntas, estas dos experiencias localizadas ponen en imágenes la realidad del trabajo agrícola y los vínculos que unen, bajo el cielo, a mujeres y hombres con la tierra… tierra habitada, tierra trabajada.

Nicolas Tubéry stammt aus einer Bauernfamilie in Castelnaudary. Er schafft Skulpturen und Filme, die von seiner Beobachtung der ländlichen Landschaften und der Landwirtschaft inspiriert sind und eine starke Aufmerksamkeit für menschliche und tierische Körper und die Gesten, die bei der landwirtschaftlichen Arbeit entstehen, zeigen. Nach seinem Studium an der Kunsthochschule in Paris entschied er sich, seine Aufmerksamkeit auf diese vertraute Welt zu richten. Der Film Profils paysans: La Vie moderne von Raymond Depardon ist neben vielen anderen Inspirationsquellen nicht unwesentlich für die künstlerische Ausrichtung von Nicolas Tubéry. Im Jahr 2022 profitierte er von der ersten Residenz in einem landwirtschaftlichen Umfeld, die vom Maison des Arts und der landwirtschaftlichen Genossenschaft Fermes de Figeac ins Leben gerufen wurde. Er tauchte in die Region Ségala Lotois ein und entwarf eine Reihe von Werken, die zum ersten Mal in der Ausstellung zu sehen sind und von seiner Begegnung mit den Landwirten dieser Region inspiriert wurden.

Diese beiden lokalen Erfahrungen vereinen sich in Bildern, die die Realität der landwirtschaftlichen Arbeit und die Verbindungen zwischen Frauen und Männern unter dem Himmel und der Erde zeigen… bewohnte Erde, bearbeitete Erde.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Figeac