Salon TAF à Figeac Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot

Salon TAF à Figeac, 13 avril 2023, Figeac . Figeac ,Lot , Salon TAF à Figeac espace mitterrand Figeac Lot

2023-04-13 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-13 17:00:00 17:00:00 Figeac

Lot . Le salon TAF multisectoriel à Figeac propose :

Un contact direct entre les demandeurs d’emploi et les entreprises qui recrutent

Un accueil et un accompagnement par les acteurs du Service Public Régional de l’Orientation

Un accueil et des renseignements sur la formation professionnelle continue et sur l’apprentissage

Une découverte des gestes et postures professionnels grâce aux démonstrations métiers

Les salons TAF (Travail Avenir Formation) sont coorganisés par la Région, Pôle emploi, les Missions Locales, ainsi que différents partenaires institutionnels dans notre Pour préparer mon avenir, ma Région m’accompagne

Le salon TAF est ouvert au grand public Jeunes et Adultes, en recherche d’emploi, de contact direct avec des entreprises, d’informations sur les formations et l’apprentissage, en démarche d’orientation, de réorientation, de reconversion, de qualification, de création d’activité, d’entreprise Région. maison-region

Figeac

dernière mise à jour : 2023-04-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse espace mitterrand Figeac Lot Ville Figeac Departement Lot Tarif Lieu Ville Figeac

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac /

Salon TAF à Figeac 2023-04-13 was last modified: by Salon TAF à Figeac Figeac 13 avril 2023 espace mitterrand Figeac Lot Figeac Lot

Figeac Lot