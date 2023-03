Quine Karaté Club Figeac Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot

Quine Karaté Club Figeac, 9 avril 2023, Figeac . Quine Karaté Club Figeac Espace François Mitterrand Figeac Lot

2023-04-09 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-09 Figeac

Lot . Quine Karaté Club Figeac Plus de 2500€ de lots et bons d’achats +33 6 03 93 12 84 2023-quine-karate-club-figeac

Figeac

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Espace François Mitterrand Figeac Lot Ville Figeac Departement Lot Tarif Lieu Ville Figeac

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac /

Quine Karaté Club Figeac 2023-04-09 was last modified: by Quine Karaté Club Figeac Figeac 9 avril 2023 Espace François Mitterrand Figeac Lot Figeac Lot

Figeac Lot