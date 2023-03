Atelier d’auto-réparation de vélo Figeac OT Figeac Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Atelier d'auto-réparation de vélo, 5 avril 2023, Figeac

2023-04-05 14:00:00 – 2023-04-05 17:00:00

Lot Figeac . Venez à vélo ou avec votre vélo et profitez en pour faire vos petites réparations ou un diagnostic de son état, accompagné par des bénévoles qui vous guiderons. L’association « la roue fédère » vous propose un atelier d’auto-réparation de vélo. @larouefedere

