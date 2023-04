Atelier Cuisine « des légumes dans vos assiettes » Centre social, 23 février 2023, Figeac.

L’atelier de cuisine Popote Papote vous propose un atelier cuisine pour découvrir comment mettre plus souvant des légumes dans vos assiettes.

N’hésitez pas aussi à amener votre propre tablier, votre bonne humeur, vos idées….

2023-02-23 à 10:00:00 ; fin : 2023-02-23 . EUR.

Centre social

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Popote Papote cooking workshop offers you a cooking workshop to discover how to put more vegetables in your plates.

Do not hesitate to bring your own apron, your good mood, your ideas…

El taller de cocina Popote Papote te propone un taller de cocina para descubrir cómo poner más verduras en tus platos.

No dudes en traer tu delantal, tu buen humor, tus ideas…

Das Kochatelier Popote Papote bietet Ihnen ein Kochatelier an, in dem Sie entdecken können, wie Sie häufiger Gemüse auf Ihre Teller bringen können.

Bringen Sie auch Ihre eigene Schürze, Ihre gute Laune und Ihre Ideen mit…

