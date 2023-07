Marché à Figeac Figeac, 7 janvier 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Le samedi matin Figeac s’éveille et c’est un marché tout en couleur qui fait vibrer la ville.

Alors, le riche patrimoine Figeacois devient tangible, les marchands d’épices, les nobles et les paysans semblent ressurgir du passé, témoins de l’incroyable histoire de la ville.

Un marché ordinaire dans un lieu teinté de mystère….

2023-01-07 08:00:00 fin : 2023-01-07 12:30:00. EUR.

Figeac 46100 Lot Occitanie



On Saturday morning Figeac awakens and it is a colourful market that makes the town vibrate.

Then, the rich heritage of Figeac becomes tangible, the spice merchants, nobles and peasants seem to resurface from the past, witnesses of the incredible history of the city

An ordinary market in a place tinged with mystery…

Los sábados por la mañana, Figeac se despierta con un colorido mercado que da vida a la ciudad.

El rico patrimonio de Figeac se hace tangible, los comerciantes de especias, los nobles y los campesinos parecen emerger del pasado, testigos de la increíble historia de la ciudad

Un mercado ordinario en un lugar teñido de misterio…

Am Samstagmorgen erwacht Figeac und es ist ein farbenfroher Markt, der die Stadt zum Vibrieren bringt.

Dann wird das reiche Erbe Figeacs greifbar, Gewürzhändler, Adlige und Bauern scheinen aus der Vergangenheit aufzutauchen, Zeugen der unglaublichen Geschichte der Stadt

Ein gewöhnlicher Markt an einem geheimnisvoll gefärbten Ort…

Mise à jour le 2023-01-04 par ADT46