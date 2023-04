Figeac : Xavier-Marie Garcette à la librairie le livre en fête Librairie le livre en fête, 15 avril 2023 10:00, Figeac.

Xavier-Marie Garcette, auteur du roman « La vierge noire et le voyou », une brève histoire du célèbre compositeur Francis Poulenc, rencontrera ses lecteurs à la librairie le livre en fête de Figeac le 15 avril prochain de 10h à 12h30.

Soixante années après la disparition de Francis Poulenc, Xavier-Marie Garcette lui rend hommage au travers d’un roman emplit de détails sur la vie du célèbre compositeur. L’auteur décriera sa relation avec la religion et la Vierge, et notamment pour la passion obsédée qu’il avait pour la chapelle abritant la statue de la Vierge noire dans Notre-Dame de Rocamadour. Un livre inspiré de la vie réelle du compositeur grâce à un long travail de recherche de l’auteur.

Xavier-Marie Garcette sera à la librairie le livre en fête de Figeac de samedi 15 avril de 10h à 12h30.

Synopsis du livre

Dès qu’il s’agit de Poulenc, revient immanquablement ce mot du critique Claude Rostand : « Il y a chez Poulenc du moine et du voyou ». Francis lui-même reconnaissait la véracité de cette analyse, qu’il imputait à sa double ascendance : un père aveyronnais d’origine, assez austère et très viscéralement chrétien, une mère parisienne raffolant de l’atmosphère canaille des guinguettes… Mais Poulenc, quel que soit le domaine, était tout et le contraire de tout : parisien et campagnard, mondain et popu, primesautier et neurasthénique, volage et fidèle, masculin et féminin… Le voici donc tel qu’en lui-même, depuis son premier grand succès public, le ballet Les biches en 1924, jusqu’à son apothéose, l’opéra Dialogues des carmélites en 1957 : Francis avec ses succès et ses doutes, ses désespoirs et ses amours, et par-dessus tout une passion indéfectible pour celle qu’il a découverte en 1936 : la Vierge noire, Notre-Dame de Rocamadour.

Il s’agit d’une biographie romancée. Mélomane et non musicologue, Xavier-Marie Garcette a voulu épargner au lecteur les analyses savantes sur les œuvres du compositeur, élément invariant des biographies de musiciens, pour s’attacher à la personnalité riche et généreuse d’une figure marquante du monde des arts au XX° siècle.

