Festival Culturissimo : Marianne Denicourt à Figeac Astrolabe, 9 juin 2022 20:00, Figeac. Jeudi 9 juin, 20h00 Sur place Invitations à retirer à L’Espace Culturel E.Leclerc de Figeac/Capdenac ou à l’Astrolabe. Dans le cadre du Festival Culturissimo, l’Astrolabe Grand Figeac accueillera l’actrice Marianne Denicourt le 9 juin à 20h pour une lecture de l’ouvrage La Décision de Karine Tuil (Gallimard). Marianne Denicourt est encore étudiante aux Amandiers, l’école de théâtre de Nanterre, quand Jacques Doillon la repère et lui offre le rôle principal de L’Amoureuse en 1987. Dès lors, elle se partage entre cinéma d’auteur et films à succès : Passage à l’acte de Francis Girod, Quelqu’un de bien de Patrick Timsit, Les plus belles années d’une vie de Claude Lelouch… En 2015, elle est nommée pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film de Thomas Lilti Hippocrate, dont est tirée la série du même nom. La voici aujourd’hui à L’Astrolabe de Figeac, en fidèle de Culturissimo, pour nous plonger dans le quotidien d’une juge d’instruction antiterroriste. Dans La Décision, Karine Tuil, Prix Landerneau des lecteurs 2016 pour L’Insouciance (Gallimard), nous entraîne de nouveau au cœur de l’âme humaine, dont les replis les plus sombres n’empêchent ni l’espoir ni la beauté. Astrolabe 2 boulevard Pasteur, Figeac 46100 46100 Figeac Lot jeudi 9 juin – 20h00 à 21h30

