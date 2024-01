Cinéma, découvrez le cinéma d’animation japonais ! Astrolabe, cinéma Charles Boyer Figeac, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-03

Plongez-vous, le temps d’un week-end, dans l’univers foisonnant du cinéma d’animation japonais. De 6 à 99 ans, vous pourrez découvrir des films divers, participer à des jeux, écouter des conférences…

Samedi 3 février, découvrez une diversité de genres et de réalisateurs :

À 14h, THE FIRST SLAM DUNK de Takehiko Inoue, célèbre mangaka qui s’essaye pour la première fois à l’adaptation d’une de ses œuvres sur grand écran. À partir de 8 ans, ce film magistral mêle portraits sensibles d’adolescentes et scènes intenses de matchs de baskets, pour séduire à la fois cinéphiles, fans de sports et fans d’animes.

À 16h30, nous vous proposons une SESSION DE JEUX VIDÉOS SUR GRAND ÉCRAN, en entrée libre pour tous et toutes à partir de 8 ans. Vous pourrez jouer en famille, observer, ou encourager vos amis, en découvrant plusieurs jeux vidéos japonais, pour faire l’expérience du jeu en collectif !

À 18h, découvrez LES ENFANTS DU TEMPS de Makoto Shinkai, réalisateur de Your Name et Suzume. À partir de 10 ans, ce film nous plonge dans un rêve éveillé, une fable initiatique et écologique d’une grande maîtrise. La projection sera suivie d’un QUIZ avec cadeaux à gagner, animé par Pascal-Alex Vincent !

À 20h, nous vous offrons un apéritif, et vous proposons un temps de repas avec pique-nique tiré du sac.

À 21h, assistez à une CONFÉRENCE SUR LE CINÉMA D’ANIMATION JAPONAIS par Pascal-Alex Vincent (1h), puis à la projection de son film documentaire SATOSHI KON, L’ILLUSIONNISTE, sur le célèbre réalisateur de Paprika et Perfect Blue, qui revient sur son travail 10 ans après sa mort.

Terminez la nuit à 00h avec AKIRA, le film post-apocalyptique cultissime, adapté du manga éponyme, qui nous plonge dans le Néo-Tokyo post-Troisième-Guerre-Mondiale de 2019.

Dimanche 4 février, une journée spéciale Hayao Miyazaki, avec 3 de ses films :

On commence à 10h30 avec PONYO SUR LA FALAISE, accessible dès 6 ans, qui reprend la fable Andersen (La petite Sirène) et la retravaille à la japonaise une petite merveille, un concentré d’amour et de tolérance qui touchera toute la famille.

À 14h, Mariana Agier animera une CONFÉRENCE sur MIYAZAKI ET LE MONDE MODERNE (45 min), puis présentera LE VOYAGE DE CHIHIRO et échangera avec le public à la fin de ce conte philosophique fascinant, qui affronte les peurs d’enfance, les sublimant à la manière ; un songe (à partir de 10 ans).

À 17h30, vous aurez le choix entre un ATELIER ; INITIATION AU DESSIN FAÇON MANGA par Magali ; une durée ; 1h30 (dès 9 ans, sur inscription, places limitées), et le dernier film du réalisateur, LE GARÇON ET LE HÉRON (à partir de 10 ans), une odyssée magique, drôle et émouvante qui déborde de visions époustouflantes et poétiques.

4 EUR.

Astrolabe, cinéma Charles Boyer 2 bd pasteur

Figeac 46100 Lot Occitanie



