Vernissage de l’exposition « L’Art de Vivre » Figeac, vendredi 19 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 17:00:00

fin : 2024-01-19 19:00:00

Rencontre avec les artistes et apéritif offert par le magasin Les Giroflées.

L’exposition « L’Art de Vivre » vous invite à explorer l’univers de trois artistes locaux.

En plus des réjouissance gustatives habituelles, vous aurez tout le loisir de contempler ces œuvres de soin et d’écologie partagées par ces artistes et les producteur.ice.s du magasin Les Giroflées.

Rendez-vous au premier étage du magasin.

Les artistes:

Lucile LUPIN : Peinture

La peinture de Lucile nous emmène au gré de nuages et de vagues colorées et chatoyantes habitées de petits êtres abstraits comme autant de joyaux dans l’univers sensationnel et voluptueux de l’artiste.

Fredo : Art naturel

Jardinier du vivant, Fredo compose à partir de végétaux glanés ici et là des paysages minutieux et vertigineux où semblent tournoyer les éléments terrestres, vous invitant à un voyage coloré d’émotions chaleureuse en toute liberté.

Minime de la vie : Dessin

« Mon destin figuratif à l’encre noire est le plus souvent qualifié de féminin pour sa sensibilité à la vulnérabilité, son attention au soin et aux liens d’inter-dépendance entre les êtres. Sérénité, tendresse et réconfort au programme cet hiver. »

Magasin Les Giroflées

Figeac 46100 Lot Occitanie lesgirofleesfigeac@laposte.net



