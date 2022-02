Figaro-ci, Beaumarchais-là Thiviers, 11 mars 2022, Thiviers.

Figaro-ci, Beaumarchais-là Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers

2022-03-11 20:30:00 – 2022-03-11 22:00:00 Le Chat Pline 47 rue Lamy

Thiviers Dordogne

EUR 10 L’action se déroule en 1799. Beaumarchais a 67 ans. Il a connu le succès, la gloire et la fortune. Mais également la prison, le blâme et l’exil. Questionné par une mystérieuse visiteuse, il va évoquer, sans suivre forcément un ordre chronologique, différentes étapes de sa vie. Celui qui est à l’origine de l’organisation des droits d’auteur et de la SACD fut également horloger, homme d’affaires, espion, inventeur, agioteur, trafiquant d’armes, éditeur, courtisan et libertin.

Ce qui lui valu beaucoup d’inimitiés et beaucoup de procès.

Ce spectacle ne prétend pas être une exégèse de la vie de Beaumarchais.Il propose un portrait qui doit permettre au spectateur de comprendre que la vie de l’homme est indissociable de son oeuvre. Tel Janus, Beaumarchais a deux visages et Figaro est l’un d’eux.

+33 6 17 55 80 44

cie du bélier

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers

