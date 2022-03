FIG. X PAVILLON DE L’ARSENAL Pavillon de l’Arsenal, 25 mars 2022, Paris.

**Fondée en 2015 par Fanny Myon, designer graphique et Hugo Chevassus, architecte, la revue indépendante fig. publie son 7e numéro consacré à la technosphère.** **À l’occasion de la sortie de ce nouvel opus, une exposition rassemble, le temps d’une soirée et d’un week-end, des installations “grands formats” proposées par les contributeurs de la revue et qui envahissent la halle du Pavillon de l’Arsenal.** Avec les contributions d’**Apolline Vranken** sur l’Architecture qui Dégenre, des photographies d’**Eric Tabuchi** & **Nelly Monnier** pour l’Atlas des Régions Naturelles sur l’architecture vernaculaire, un montage vidéo de **Carlos Solano** sur le cinéma écologique, des tirages photographiques de **Cinzia Romanin** comme exploration visuelle qui arpente, entre traditions et innovations, les paysages africains et occidentaux à la recherche de nouvelles façons d’habiter la terre, des tirages photographiques d’**Émilie Léveillé** sur le collectif de la Méandre situé dans l’ancien port industriel de Chalon-sur-Saône, un reportage photographique par **Emmanuel Ferrand** sur le plateau de Saclay, exemple éloquent de la démesure, des illustrations de **Bonnefrite** issue de l’exposition Energies Désespoirs conçue avec **Encore Heureux** et l’**École urbaine de Lyon**, un extrait du poème d’**Hugo Amour**, un extrait du diplôme d’**Inès Journoud** et **Laure Nicoud** qui interroge l’humain dans son environnement sociétal par la fiction, des illustrations de **Jérôme Maillet**, un extrait du texte de **Juan Pablo Gutierre**z, spécialisé dans les droits des peuples autochtones et délégué international de l’Organisation nationale indigène de Colombie (ONIC) et du peuple autochtone Yukpa, un extrait du texte poétique de **Lucie Taïeb**, des affiches du Grand Soulagement par l’illustrateur **Quentin Faucompré** et une série photographique de **Thierry Béghin** sur des non-lieux poétiques et désenchantés après le passage de l’homme. **_Soirée de lancement_** _Vendredi 25 mars de 19h à 22h30_ _Présentation du numéro par les éditeurs_ _Discussion avec Apolline Vranken sur l’Architecture qui Dégenre_ _Visite de l’installation en présence des contributeur_ _Je participe_ **_Exposition flash_** _Du 26 mars au 27 mars 2022_ _Entrée libre de 11h a 19h_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ### FIG ” Revue indépendante à parution annuelle où l’on parle d’art, d’architecture et de société. Avec l’hybridation des formats de contributions qui la distingue, la revue délivre à chaque numéro un contenu rhizomatique porté par des voix émergentes, plurielles et militantes. En 2021 la revue opère à un tournant et décide de s’intéresser à la notion de « technosphère » pour parler d’un monde déréglé dont il devient urgent de dénoncer les inégalités et les abus. Ce virage sonne comme une prise de conscience de l’engagement politique que l’acte d’éditer comprend. La revue étant aujourd’hui largement distribuée, nous désirons plus que jamais la rendre utile au combat d’une société en état de suffocation. ” – Fanny Myon, designer graphique et Hugo Chevassus, architecte

