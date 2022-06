Fifty Fifty Sail, 10 septembre 2022, .

Fifty Fifty Sail

2022-09-10 – 2022-09-10

C’est le retour de la Fifty fifty sail, une régate 100 % mixte et solidaire, accessible à tous pour lutter ensemble contre les violences faites aux femmes.Ouverte à tous les bateaux de plus de 6m, cette régate conviviale et généreuse associe champions et amateurs, et propose des moments festifs, sportifs, conviviaux et des temps d’échange plus sérieux.Nul besoin pour participer d’avoir déjà régaté : cette régate est accessible à tous quel que soit votre niveau de pratique.Format de course léger en baie de Quiberon, un seul pré requis : l’envie de passer une bonne journée.Les frais d’inscription des équipes permettent de contribuer au financement du programme de reconstruction par la voile pour les femmes victimes de violence.Pour vous inscrire c’est simple:https://www.weezevent.com/fifty-fifty-sail-2ou par mail: fiftyfiftysail@gmail.com

+33 2 97 55 73 48

