FIFIB 2021 – Festival International du Film Indépendant de Bordeaux Quand c’est la fête, il faut que ça brille ! Du 13 au 18 octobre 2021, le FIFIB fêtera son dixième anniversaire. Entre sélection exigeante, avant-premières, rétrospectives inédites et autres moments privilégiés où le cinéma indépendant est toujours à l’honneur, cette édition anniversaire réserve bien des surprises. À l’occasion de sa dixième bougie, le Village du festival situé dans la Cour Mably, se transformera tous les soirs en salle de cinéma en plein air et en dancefloor géant au gré d’une programmation foncièrement électro. Cette année le FIFIB a le privilège de compter parmi ses invité.e.s : Sandrine Kiberlain, Anna Mouglalis, Barbet Schroeder, Audrey Diwan, John Sayles, Jacques Audiard, Thierry de Peretti, Rone, Para One, Laurent Cantet, Alice Diop, Jim Cummings et bien d’autres encore… > Retrouvez la programmation complète du FIFIB 2021 : [https://www.fifib.com/fr](https://www.fifib.com/fr) > Pour rejoindre l’évènement facebook : [https://www.facebook.com/events/144011114566242](https://www.facebook.com/events/144011114566242) INFOS PRATIQUES : Du 13 au 18 octobre 2021 Lieux : – Cinéma UTOPIA Bordeaux : 5 place Camille Jullian, 33000 BORDEAUX – Cinéma UGC Ciné Cité Bordeaux (UGC Bordeaux & Talence): 13-15 rue Georges Bonnac, 33000 BORDEAUX – Cinéma Jean Eustache : Place de la 5e République, 33600 PESSAC – Village Cour Mably : 3 Rue Mably, 33000 BORDEAUX BILLETTERIE : PASS FESTIVAL : > Plein tarif : 5 places – 30€ 10 places – 55€ 15 places – 75€ > Tarif réduit (Sur présentation d’un justificatif : jeunes de moins de 26 ans, étudiant·e·s, demandeur·se·s d’emploi, intermittent·e·s du spectacle, personnes en situation de handicap, abonné·e·s TBM, Carte Jeune et Pass Senior) : 5 places – 25€ 10 places – 45€ 15 places – 60€ > à acheter ici : [https://www.fifib.com/fr/billetterie](https://www.fifib.com/fr/billetterie) PROTOCOLE SANITAIRE : Présentation du pass sanitaire OBLIGATOIRE : > Vaccination complète > Test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures > Test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Graphisme : Countach Studio CONTACT : [contact@fifib.com](mailto:contact@fifib.com)

