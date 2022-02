Fifi Brindacier : spectacle créé d’après le célèbre texte d’Astrid Lindgren Bibliothèque de la Cité, 3 avril 2022, Genève.

Fifi Brindacier : spectacle créé d’après le célèbre texte d’Astrid Lindgren

Bibliothèque de la Cité, le dimanche 3 avril à 15:00

Fifi vit dans la Villa Drôlederepos avec Monsieur Nilsson, un petit singe, et Oncle Alfred, un cheval. Cette petite fille rousse de neuf ans, pas plus haute que trois pommes, a pour père le Capitaine Efraïm Brindacier, le roi des mers du sud et ancien pirate qu’on appelait la terreur des mers du nord. Le Théâtre de la vallée crée chaque saison deux spectacles inspirés d’œuvres incontournables de la littérature jeunesse. Avec tendresse et humour, Marie Schmitt interprète les aventures de la plus célèbre des rouquines au tempérament bien trempé. Elle ravive en chacun la malice et l’insouciance de l’enfance. Interprétation: Marie Schmitt Mise en scène: Gerold Schumann Scénographie: Pascale Stih Production Théâtre de la vallé

0.-

Fifi Brindacier // dimanche 3 avril 15h00 // Bibliothèque de la Cité// enfants dès 5 ans

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T15:00:00 2022-04-03T16:00:00