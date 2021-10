FIFE, Festival International du Film d’Éducation 16ème édition Centre culturel Alban-Minville, 6 décembre 2021, Toulouse.

du lundi 6 décembre au jeudi 9 décembre à Centre culturel Alban-Minville

Projections ———– **Dans le cadre de la semaine de la laïcité** En écho à nos préoccupations les plus actuelles, le cinéma nous raconte des histoires. Comme les personnages qu’il nous montre, il nous transforme. Au-delà de notre émotion de spectateur, il nous incite au questionnement et participe à nos apprentissages les plus intimes. En partenariat avec les CEMÉA, le centre culturel, dans sa préoccupation d’éducation aux images et d’éducation tout court, vous invite ici à une autre façon de regarder le monde. Plus d’infos ———— Programme détaillé des projections et animations : [cemea-occitanie.org](https://www.cemea-occitanie.org/)

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France



