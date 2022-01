FIFDH – Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains Salle communale de Plainpalais, 4 mars 2022, Genève.

FIFDH – Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains

du vendredi 4 mars au dimanche 13 mars à Salle communale de Plainpalais

Le FIFDH – le **Festival du film et forum international sur les droits humains** – propose chaque année 10 jours de films et de débats faisant écho aux combats menés dans le monde pour protéger les droits humains. Le FIFDH donne la parole à des cinéastes, artistes, activistes et acteur·trices de terrain qui se battent au quotidien pour leurs droits, et pour les nôtres ; et met en lumière les causes qu’ils et elles défendent. Nous sommes convaincu·es qu’un film, qu’une voix, qu’une histoire peut bousculer les consciences, susciter de nouvelles idées et engagements et conduire à un changement social. Retrouvons-nous à Genève **du 4 au 13 mars 2022** et découvrez tout le programme de notre 20ème édition dès le 15 février sur [[www.fifdh.org](www.fifdh.org)](www.fifdh.org).

à venir

Le FIFDH propose du 4 au 13 mars 2022 des films, des débats et des rencontres où la parole est donnée aux activistes luttant pour les droits humains.

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T00:00:00 2022-03-04T23:59:00;2022-03-05T00:00:00 2022-03-05T23:59:00;2022-03-06T00:00:00 2022-03-06T23:59:00;2022-03-07T00:00:00 2022-03-07T23:59:00;2022-03-08T00:00:00 2022-03-08T23:59:00;2022-03-09T00:00:00 2022-03-09T23:59:00;2022-03-10T00:00:00 2022-03-10T23:59:00;2022-03-11T00:00:00 2022-03-11T23:59:00;2022-03-12T00:00:00 2022-03-12T23:59:00;2022-03-13T00:00:00 2022-03-13T23:59:00