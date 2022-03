Fifca – Festival International du Film Court d’Angoulême Cinéma de la Cité – Angoulême, 1 mars 2023, Angoulême.

Fifca – Festival International du Film Court d’Angoulême

du mercredi 1 mars 2023 au dimanche 5 mars 2023 à Cinéma de la Cité – Angoulême

Depuis 2015, la nouvelle équipe de l’association organise chaque année le Fifca (Festival International du Film Court d’Angoulême). On y présente les travaux des nouveaux cinéastes talentueux et fait redécouvrir les oeuvres de grands cinéastes historiques et engagés pour et à travers le format court comme Alice Guy, Paul Grimault, Alain Resnais, Pierre Étaix, Agnès Varda,… à travers des rétrospectives, expositions et débats. La compétition du Fifca est dorénavant ouverte à absolument tous les films de moins de 30 minutes et ayant été terminés dans l’année précédente. Parmi plus de 1700 candidatures (Fifca 2020), nous sélectionnons les films qui sont, de notre point de vue, les plus singuliers et surprenants, les plus engagés et marquants, les plus audacieux même quand ils relèvent d’une certaine violence, les plus créatifs quitte à être loufoques, et tout cela indépendamment de leurs moyens financiers de production. Le reste de l’année, l’association met en place des projections à destination du public charentais avec des reprises des meilleurs films de l’édition précédente ou encore des interventions dans les écoles qui prennent la forme de projections et d’échanges avec les élèves dans une démarche d’éducation à l’image. [[http://www.filmcourtangouleme.com/](http://www.filmcourtangouleme.com/)](http://www.filmcourtangouleme.com/)

2,5€ la séance ou pass illimité 9€

Sélection et rencontres autour de courts métrages étonnants et détonnants !

Cinéma de la Cité – Angoulême 60, avenue de cognac 16000 Angouleme Angoulême L’Houmeau Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T14:00:00 2023-03-01T22:59:00;2023-03-02T18:00:00 2023-03-02T23:00:00;2023-03-03T18:00:00 2023-03-03T23:00:00;2023-03-04T11:00:00 2023-03-04T23:00:00;2023-03-05T11:00:00 2023-03-05T21:00:00