FIFAVA 2021 2021-11-19 – 2021-11-21 Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou

15ème édition du FIFAVA, festival international du court-métrage d’Anglet.

Ce sont 6 prix décernés, 3 jours de compétitions et près de 150 oeuvres de courts-métrages amateurs et professionnels visionnés pour sélection. Fictions, animations ou documentaires, pour tous les écrans et toutes les écritures.

