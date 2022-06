Fièvres musicales – Festival de piano et musique de chambre de la Pitié-Salpêtrière Chapelle Saint-Louis de l’hôpital Pitié-Salpêtrière Paris Catégories d’évènement: île de France

Tous les soirs, du 20 au 25 juin 2022, des récitals et concerts de piano et musique de chambre sont programmés dans la chapelle Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière, avec la participation de musiciens professionnels. Dans la journée, les soignants et personnels de l’APHP, les étudiants de Sorbonne Université, les élèves des conservatoires Maurice Ravel et Charles Munch, ainsi que d’autres musiciens amateurs vous invitent à assister à plus de 25 concerts dans les bâtiments et les jardins de l’hôpital. A l’affiche : Pierre Fouchenneret avec l’orchestre Ondes plurielles, l’Orchestre et Chœur de l’AP-HP, Vanessa Wagner, Emmanuel Strosser, François-Frédéric Guy, Denis Pascal, Didier Matry et Kyungmin Païk. Chapelle Saint-Louis de l’hôpital Pitié-Salpêtrière 83, boulevard de l’Hôpital 75013 Paris Contact : https://pitiesalpetriere.aphp.fr/le-festival-fievres-musicales-2022/ https://www.facebook.com/lapitiesalpetriere/ https://www.facebook.com/lapitiesalpetriere/ https://www.billetweb.fr/fievres-musicales

© Florence Labarthe – Communication visuelle Festival de piano et musique de chambre de la Pitié-Salpêtrière – AP-HP

