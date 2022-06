Fièvre latine – Saison ONPL Cité des Congrès, 8 mars 2023, Nantes.

2023-03-08

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non 7 € à 36 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 1er juin 2022 :- onpl.fr- à la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes, 02 51 25 29 29 (lundi 14h à 18h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – fermée du 1er au 15/8/22)- 1h avant l’ouverture de la salle, sous réserve du nombre de places disponibles.

Fièvre latine avec le violoniste Alexis Cárdenas Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Programme : Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Introduction et rondo capriccioso – 12 min. Astor Piazzolla (1921-1992) : Invierno Porteño – 6 min. Maurice Ravel (1875-1937) : Tzigane pour violon – 10 min. Gabriel Sivak (né en 1979) : Lagrimas de Tahuari – 10 min. Gonzalo Grau (né en 1972) : Rapsodie latina (création mondiale) – 20 min. Aldemaro Romero (1928-2007) : Fuga con Pajarillo – 13 min. Alexis Cárdenas, violonAlexis Cárdenas Quartet Manuel Hernández Silva, direction Aux frontières du jazz, du classique et de l’improvisation, les quatre musiciens vénézuéliens du Alexis Cárdenas Quartet, intimement liés par leur identité latino-américaine, interprètent les thèmes des grands compositeurs de leur continent. D’Astor Piazzolla à Gonzalo Grau en passant par Aldemaro Romero, ils traversent les siècles et les mers créant, au son du violon, du piano, de la contrebasse et du cuatro, des passerelles entre la musique d’Amérique Latine et celle de Saint-Saëns ou Ravel. Créé par Alexis Cárdenas, violon supersoliste de l’Orchestre National d’Île-de-France, le Quartet nous propose ici un fabuleux voyage qui nous entraînera sur les traces du grand héritage du baroque latino-américain. Ces concerts seront dirigés par Manuel Hernández Silva, directeur artistique de l’Orchestre Symphonique de Navarre. Un concert qui fera danser aux rythmes latinos grâce à la participation d’Alexis Cárdenas et de son quartet.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

