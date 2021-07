Marseille Foresta,parc métropolitain Bouches-du-Rhône, Marseille Fieston Nacional: Microondas / Piel Canela / Zar electrik Foresta,parc métropolitain Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fieston Nacional 18h parc Foresta 13016 Concerts ! Buvette ! paella ! feu d artifice! Programme: 18h : Initiation beatbox Avec joos (Ouvert à tous) 19h: Microondas (Bolero/afrolatino) 20h30 : Piel Canela (Rumba flamenca fusion/Cumbia) 22h : Zar electrik (Electro-Trans African Music) ♫♫♫ Foresta,parc métropolitain 20 boulevard d’Hanoi, 13015 Marseille Marseille Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

