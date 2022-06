Fiesta’s Varès Varès Varès Catégories d’évènement: 47400

Varès

Fiesta’s Varès Varès, 28 juillet 2022, Varès. Fiesta’s Varès Varès

2022-07-28 – 2022-07-31

Varès 47400 Varès – Vendredi 29 à 18h30 : Remise des clefs du village.

– Samedi 30 : Aper’o village. Concert, bandas, stands de restauration sur place ( sans réservations).

– 23h : DJ Jules Mart.

– Dimanche 31 :

– 19h : Apéro avec DJ Set & Fanfare.

– 20h30 : repas

– 23h15 : feu d’artifice

De nombreuses animations seront proposées pendant les festivités. Fiesta’s Varès. +33 6 98 88 86 77 – Vendredi 29 à 18h30 : Remise des clefs du village.

– Samedi 30 : Aper’o village. Concert, bandas, stands de restauration sur place ( sans réservations).

– 23h : DJ Jules Mart.

– Dimanche 31 :

– 19h : Apéro avec DJ Set & Fanfare.

– 20h30 : repas

– 23h15 : feu d’artifice

De nombreuses animations seront proposées pendant les festivités. Comité des Fêtes de Varès

Varès

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 47400, Varès Autres Lieu Varès Adresse Ville Varès lieuville Varès Departement 47400

Varès Varès 47400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vares/

Fiesta’s Varès Varès 2022-07-28 was last modified: by Fiesta’s Varès Varès Varès 28 juillet 2022 47400 Varès

Varès 47400