Fiestas nocturnes – Fêtes de la Tarasque Tarascon, 24 juin 2022, Tarascon.

Fiestas nocturnes – Fêtes de la Tarasque

Place du Général de Gaulle – Espace Bodegas Tarascon Bouches-du-Rhône

2022-06-24 – 2022-06-26

Tarascon

Bouches-du-Rhône

Vendredi 24

À partir de 20h/Village Bodegas

Grand show musical et dansant avec l’orchestre Cocktail de Nuit.



Samedi 25

De 20h à 21h/Village Bodégas

• Tables festives, repas conviviaux.

De 21h30 à 1h30/Village Bodégas

Grand show musical et dansant « Les Stars du showbiz »

Avec l’orchestre Richard Gardet.



Dimanche 26

20h/Village Bodégas

• Tables festives, repas conviviaux.

20h45/Village Bodégas

Concert de jeunes talents, artistes issus de concours de chant.

21h30/Village Bodégas

Concert Totalement 80 !

Animé par Jérôme Anthony.

Faites la fête avec vos plus grandes stars des années 80, celles qui vous ont fait rêver et qui ont rythmé cette décennie :

• Pauline Ester

• Alain LLorca de Gold

• Léopold Nord et vous

• Sacha de Début de soirée

• Jean-Pierre Mader

• Jean Schulteis

• Patrick Hernandez

• Bibie

Soirées à chanter, soirées à danser. Continuez la fête sur l’Espace dédié au Bodega : artistes invités, musiciens, concerts, tous les ingrédients sont réunis pour vivre d’agréables soirées entre amis et en famille. Sans modération !

http://www.tarascon.fr/

