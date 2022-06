FIEST’ABEILLES Le Montsaugeonnais, 2 juillet 2022, Le Montsaugeonnais.

FIEST’ABEILLES

Le Montsaugeonnais

2022-07-02 – 2022-07-02

Le Montsaugeonnais Haute-Marne

20 rue de Verdun Place du Village Le Montsaugeonnais Marché de Pays local éco-responsable avec les savoureux produits de notre région !

Ateliers pédagogiques sur le monde de l’abeille.

Concerts et animations seront de la partie … le tout, dans la joie et la bonne humeur !

Restauration Locale

Notre association Projet Apis Sapiens tient toujours à mettre en lumière les talents de nos artisans et producteurs locaux.

Cet événement se voudra tout autre que la Fiest’abeilles telle que vous la connaissez et telle que nous l’organisons à l’accoutumée.

« Le Marché d’Apis Sapiens » rassemblant les artisans et producteurs locaux et mettant en avant, cela va de soi, le champ d’action de notre association Projet Apis Sapiens.

Beeeezzzz »

apis.sapiens52@gmail.com +33 6 60 34 92 86 http://www.apissapiens.com/

Le Montsaugeonnais

