Makeda, le vendredi 24 septembre à 21:30

Gros plateau pour une chaude ambiance vendredi 24/09 au Makeda. Live Roda de Massilia + Dj set Mobylette Sound system et Selecta Will (Chinese Man Records) hasta las 3h30 de la noche !!! A bailar…

5€

♫♫♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-09-24T21:30:00 2021-09-24T03:30:00

