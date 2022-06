Fiesta Salsa Marseille 1er Arrondissement, 27 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Fiesta Salsa

Cité de la Musique de Marseille – L'Auditorium, Médiathèque
4 Rue Bernard du Bois
Marseille 1er Arrondissement
Bouches-du-Rhône

2022-06-27 20:00:00

Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Une trentaine d’artistes se succèdent pour vous régaler de morceaux choisis des musiques populaires et traditionnelles caribéennes.



Son et chachacha de Cuba, plena et bomba de Puerto Rico, cumbia et porro de Colombie, salsa de New York et de Cali…. sous la direction de Simon Bolzinger et Christophe Boutin.



En première partie, l’atelier de percussions afro-cubaines dirigé par Javier Campos vous fera voyager au son de rythmes et chants ancestraux yorubas.



Production Assos’Picante

Concert des deux orchestres Salsa de la Cité de la Musique de Marseille : Attention ça va balancer !!

Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement

