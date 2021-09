FIESTA SALSA Aglaé & Sidonie, 30 septembre 2021, Marseille.

FIESTA SALSA

Aglaé & Sidonie, le jeudi 30 septembre à 20:00

Une vingtaine d’artistes, deux orchestres qui se succèdent et une invitation immédiate à danser : c’est Fiesta Salsa qui vient vous délecter de morceaux choisis des musiques populaires et traditionnelles caribéennes. Direction Cuba, Puerto Rico, la Colombie et le Venezuela, avec les grands noms de la salsa (Willie Colón, Hector Lavoe, Celia Cruz, Fruko y sus tesos, Juan Piña, Joe Arroyo, Juan Luis Guerra, Gloria Estefan …) et leurs chansons éternelles. A bailar el son, la cumbia y la bomba ! Sous la direction de Simon Bolzinger et Christophe Boutin. Une production de l’Assos’Picante. [http://www.assospicante.com/](http://www.assospicante.com/) Petite restauration et boissons à consommer sur place aux tarifs habituels. Jauge limitée en raison des mesures sanitaires. Pass sanitaire obligatoire.

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T20:00:00 2021-09-30T23:00:00