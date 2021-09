Marseille El Santo Cachon Bouches-du-Rhône, Marseille Fiesta nacional de Chile avec CHUchiCHA El Santo Cachon Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Comme tous les ans, nous fêterons ensemble la fête nationale du Chili le samedi 18 septembre au Santo Cachón. On va danser avec les copains de CHUchiCHA, cumbia chilienne à partir de 20h. David Santis à l’accordéon et Lolita Ponce au violon pour une soirée de cumbia – électroacoustique. [https://www.youtube.com/watch?v=-YecoO-jmpE](https://www.youtube.com/watch?v=-YecoO-jmpE) A manger avec spécialités chiliennes de rigueur, empanadas, choripanes etc… A boire : pisco sour, piscola, vinos chilenos et tous les cocktails du santo A partir de 19h et jusque… Entrée libre, pas de réservation A gozar, a gozar…. ♫CUMBIA♫ El Santo Cachon 40 Rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

