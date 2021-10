[FIESTA] Les nuits blanches de la tragédie La Maison des métallos, 8 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 8 au 30 octobre 2021 :

vendredi de 20h30 à 0h

et samedi de 0h à 12h30

gratuit

Pièce, lecture toute la nuit, pièces encore au petit matin. La tragédie, toute la tragédie. Un rituel. De ceux qu’on n’oublie pas. Par Gwénaël Morin et la troupe du Théâtre Permanent

Plongée au long cours dans la tragédie avec la présentation des ́ , suivi d’une lecture jusqu’au bout de la nuit de ́ de Nietzsche par Gwenaël Morin et ses complices. À l’aube, on sort des limbes et des murs pour un petit café, suivi de l’intégrale des trois tragédies de Sophocle ( , , ́ ̀ ) !

Un parcours, comme un rituel, un précipité de théâtre, un courant électrique, une expérience de l’ivresse des profondeurs (de la tragédie) ou comment l’art permet d’accepter la vie et la rend digne d’être vécue…

Les vendredis 8, 15, 22 et 29 octobre de 20h30 jusqu’au lendemain matin :

◾️ 20h30 : ́ (à la Maison des métallos)

◾️ 22h > 5h : ́ (à la Maison des métallos)

◾️ 7h : (hors-les-murs)

◾️ 9h : (hors-les-murs)

◾️ 11h : ́ ̀ (hors-les-murs)

Si vous nous rejoignez directement pour les représentations hors-les-murs des samedis matin, rendez-vous dans l’amphithéâtre du Parc de Belleville : entrée au niveau du belvédère face au 38 rue du Piat.

Production Compagnie Gwenaël Morin / SAS Théâtre Permanent ; Coproduction Festival d’Automne à Paris

La Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

maison des métallos