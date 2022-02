Fiesta Latina : “Un soir de Tangos à Buenos Aires” – Les 8 et 9 mars L’Escale, 8 mars 2022, Tournefeuille.

Fiesta Latina : “Un soir de Tangos à Buenos Aires” – Les 8 et 9 mars

du mardi 8 mars au mercredi 9 mars à L’Escale

**MUSIQUE CLASSIQUE** **Avec Pascal Contet, accordéon** **Audrey Anselmi et Patrice Barthès, danse** **Graciela Pueyo (1973)** Stras Medianoche **Agustín Bardi (1884-1941)** Qué Noche..!! Gallo Ciego **Carlos Gardel (1890-1935)** Volver **Juan D’Arienzo (1900-1976)** 9 de Julio **Horacio Salgan (1916-2016) – Ubaldo De Lio (1929-2012)** El vals y tu **Astor Piazzolla (1921-1992)** Oblivion **Eduardo Arolas (1892-1924)** Comme il faut **Christophe Julien (1972)** Valentino Suite (Obsessions/Melancholia/Cadenza/ Goodbye Valentino) Un soir de TANGOS à BUENOS AIRES est élaboré par Pascal Contet en connivence avec de jeunes compositeurs-arrangeurs argentins. Danseurs – tangueros bienvenus ! Ce spectacle musical vous emmène sur les chemins les plus inattendus et originaux, ceux d’une rencontre de l’accordéon avec un orchestre à cordes sur les routes ensoleillées de ‘Argentine. Ensemble, ils effeuillent les plus grandes pages de tangos classiques. À travers toutes ces pérégrinations sonores, l’accordéoniste Pascal Contet, flamboyant virtuose, expose les potentialités surprenantes et inédites de son instrument. Autour d’une œuvre originale composée pour la soirée : la Suite Valentino de Christophe Julien (compositeur des musiques de films d’Albert Dupontel : Neuf mois ferme, Au-revoir là-haut, Adieu les cons…) et du Libertango d’Astor Piazzolla, le programme de la soirée revisite ainsi les plus célèbres titres argentins dansés dans les plus grandes Milongas de Buenos Aires [[https://www.orchestredechambredetoulouse.fr/](https://www.orchestredechambredetoulouse.fr/)](https://www.orchestredechambredetoulouse.fr/) **Plein tarif : 26 €** Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : 21 € Carte Toulouse Cultures, Carte Sourire, + de 65 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, étudiants, groupe (10 personnes et plus), comités d’entreprises Tarif : 5 € pour les moins de 26 ans, sur justificatif.

Sur réservation

Orchestre de chambre de Toulouse

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T20:30:00 2022-03-08T22:00:00;2022-03-09T20:30:00 2022-03-09T22:00:00