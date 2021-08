Fiesta Latina Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 17 mars 2022, Toulouse.

### Un soir de Tangos à Buenos Aires **Un soir de Tangos à Buenos Aires est élaboré par Pascal Contet en connivence avec de jeunes compositeurs-arrangeurs argentins. Danseurs – tangueros bienvenus !** Ce spectacle musical vous emmène sur les chemins les plus inattendus et originaux, ceux d’une rencontre de l’accordéon avec un orchestre à cordes sur les routes ensoleillées de l’Argentine. Ensemble, ils effeuillent les plus grandes pages de tangos classiques. À travers toutes ces pérégrinations sonores, l’accordéoniste Pascal Contet, flamboyant virtuose, expose les potentialités surprenantes et inédites de son instrument. Autour d’une œuvre originale composée pour la soirée : la Suite Valentino de Christophe Julien (compositeur des musiques de films d’Albert Dupontel : _Neuf mois ferme, Au-revoir là-haut, Adieu les cons_…) et du Libertango d’Astor Piazzolla, le programme de la soirée revisite ainsi les plus célèbres titres argentins dansés dans les plus grandes Milongas de Buenos Aires. Pascal Contet, accordéon Audrey Anselmi et Patrice Barthès, duo de danse ### Programme **Graciela Pueyo** (1973) * _Stras Medianoche_ **Agustin Bardi** (1884-1941) * _Qué Noche..!!_ * Gallo Ciego **Carlos Gardel** (1890-1935) * _Volver_ **Juan D’Arienzo** (1900-1976) * _9 de Julio_ **H. Salgan** (1916-2016) **– U. De Lio** (1929-2012) * _El vals y tu_ **Astor Piazzolla** (1921-1992) * Oblivion **Eduardo Arolas** (1892-1924) * _Comme il faut_ **Christophe Julien** (1972) * _Valentino Suite (Obsessions/Melancholia/Cadenza/ Goodbye Valentino)_ ![]() ### Plus d’infos [Site de l’Orchestre de Chambre de Toulouse ](https://www.orchestredechambredetoulouse.fr/concert/fiesta-latina-2/) ![]() ### Infos pratiques Jeudi 17 et vendredi 18 mars à 20h30

