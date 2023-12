Fiesta Latin-Arab à Paris w/ live Gnawa + DJs Maghreb, Latino, Arabic Vibes ! L’Alimentation Générale Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 15 décembre 2023

de 20h00 à 05h00

.Public adultes. gratuit

Fiesta Latinarab est un événement né à Buenos Aires (Argentine) avec l’intention de promouvoir le lien entre les cultures et les réalités de l’Amérique Latine et le Monde Arabe, deux régions qui partagent des histoires et des liens historiques et sociaux plus forts qu’on pourrait imaginer !!

Installée à Paris depuis 2017, FIESTA LATINARAB revient le VENDREDI 15 DECEMBRE à L’ALIMENTATION GENERALE (11ème) de 20h à l’aube pour vous faire voyager entre les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’à le Sud de l’Amérique avec live et DJs all night long pour un croisement culturel festif et convivial !!

ARTISTES

LIVE BAND : AYOUB RAHHAL

(Gnawa Fusion Groove / Maroc)

CLUBBING MAGHREB / LATINO / ARABIC VIBES

DJ CUCURUCHO (Maghreb sounds & Latin vibes)

BINOME (Nu Arabic & Diasporic sounds)

GROOVALIZACION DJs (Global beats)

L’Alimentation Générale 64 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Métro -> 3 : Parmentier (Paris) (133m)

Bus -> 204696 : Parmentier (Paris) (133m)

Vélib -> Parmentier – Fontaine au Roi (169.36m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.facebook.com/events/896746845350823

Toni Polo